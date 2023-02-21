Kardan kapanan yollarını açan ekiple depremzedelere yardım gönderdiler

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu'da bir köyün sakinleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarını açan İl Özel İdaresi ekibiyle, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere ekmek ve yakacak gönderdi.

Kastamonu'nun bazı bölgelerinde etkili olan kar nedeniyle köy yolları ulaşıma kapandı.

Kar kalınlığının 2 metreyi bulduğu bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin yollarını ulaşıma açacağını öğrenen Bozkurt ilçesi Tezcan köyü sakinleri, fırınlarını yakıp 15 gün bozulmayan köy ekmeği hazırladı. Köy sakinleri, pişirdikleri ekmekler ile yakacak odunu, deprem bölgesine ulaştırması amacıyla yolu açan greyder operatörüne teslim etti.

Köy sakinlerinden Sevim Görgü, AA muhabirine, depremin herkesi çok üzdüğünü söyleyerek, "Bu deprem burada da olabilirdi, kendimiz de olabilirdik. Elimizden bir şey gelmiyor ama hamur yoğurduk, fırını yaktık, ekmek koyduk onlar için. Hamurumuzun uzun süre sağlıklı kalması için ekşi mayayla yoğuruyoruz." dedi.

Haydar Çınar da yolların açılacağını öğrenince hazırlıklara başladıklarını dile getirerek, "Komşularla bir araya geldik, ne yapabiliriz diye düşündük. Depremzedelere yardımcı olmak üzere köy ekmeği yaptık. 15-20 gün dayanıklı bir ekmek. Oradakiler de bizim kardeşimiz. Televizyonları seyrettikçe biz de acı çektik burada." diye konuştu.

Köy yolunu açan ekiplere teşekkür eden Çınar, "Onlar yolu açınca biz de yardımlarımızı depremzedelere gönderme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Turgay Görgü, yolu açan ekiplerin ricalarını kabul etmesi üzerine fırınları yakıp ekmek hazırladıklarını anlattı.

Tuncay Görgü de televizyondan depremde yaşananları izlerken çok üzüldüklerini belirterek, "Bir araya gelip bir kısmımız ekmek yaptı, bir kısmımız odun getirdi. Sağ olsunlar hem yollarımızı açtılar hem de yardımlarımızı gönderdik." dedi.



İl Özel İdaresinde görevli greyder operatörü Mesut Turan ise "Köyün yolunu açıyordum, köylüler önümü kesti. 'Deprem bölgesine erzak götürür müsün?' dediler. Ben de 'Seve seve götürürüm.' dedim. Yol açmaya geldim ama köylülerin bu davranışıyla karşılaşmak beni çok mutlu etti, çok duygulandırdı." şeklinde konuştu.





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