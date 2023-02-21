Kastamonu'da bir kişi tartıştığı yeğenini bıçaklayarak öldürdü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da bir kişi, yeğenini bıçaklayarak öldürdü.

Kuzeykent Mahallesi'ndeki bir binada T.K. ile yeğeni Furkan K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine T.K, yeğenini sırtından bıçakladı.

Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Furkan K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan T.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.



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