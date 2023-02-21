Kastamonu'da çocuklardan depremde yardıma gelen ülkelere teşekkür

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri, depremin ardından yardıma gelen ülkelere bayrakları açılarak teşekkür edildi.

Kastamonu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılmasına yardımcı olan ülkelere Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencilerinin teşekkür ettiği kaydedildi.

Depremin ülkenin her bölgesinde derin yaralar açtığı vurgulanan açıklamada, yardım için Türkiye'ye arama-kurtarma ekiplerini gönderen ve sahra hastanesi açan ülkelere teşekkür etmek için Kastamonu Belediyesi Çocuk Bakımevi öğrencileri ve öğretmenlerinin özel bir program hazırladığı aktarıldı.

Programda Türkiye'ye yardımcı olmak için gelen ülkelerin bayrakları açılarak, "Zor zamanlarda ülkemizin ve milletimizin yanında olduğunuz için teşekkür ederiz" diyerek minnettarlıklarını iletti.

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