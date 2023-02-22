Kastamonu'dan deprem bölgesindeki hayvancılara yem yardımı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, deprem bölgesindeki hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla bölgeye 20 ton hayvan yemi gönderildi.

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde müdürlükler, sivil toplum kuruluşları ve yem fabrikaları ile yetiştiricilerin katkısıyla Malatya'ya 20 ton hayvan yemi ulaştırıldı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, "Deprem bölgesindeki hayvan yetiştiriciliği faaliyetlerinin sürdürülmesine katkı sağlamak amacıyla 20 ton yem Malatya ilimizdeki yetiştiricilerimize ulaşmak üzere yola çıktı." ifadesine yer verildi.





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