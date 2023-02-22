Kastamonu'da üreticilerin bağışladığı süt işlenip deprem bölgesine gönderildi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da üreticilerin bağışladığı çiğ süt, Kastamonu Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliğince (KDSYB) işlenip deprem bölgesine ulaştırıldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından bölgeye yardımlar devam ediyor.

Kastamonu'da da süt üreticilerin KDSYB'ye bağışladığı süt, işlenip 1880 kilogram yoğurt, 1236 adet 500 gramlık kutu peynir ve 1020 kilogram lor peynir haline getirerek afetin yaşandığı bölgedeki aşevlerine ve köylerdeki depremzedelere teslim edildi.

Birlikten yapılan açıklamada, "Bu süreçte birlik olarak depremzedelerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Birlik ve beraberlikle bu günleri de atlatacağımıza inanıyoruz. Hayırda bulunan tüm çiftçilerimize, süt toplanmasındaki nakliyecilerimize, sütün işlenmesindeki mandıralarımıza, ürünlerin bölgeye ulaştırmasındaki nakliyecilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz." ifadesine yer verildi.





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