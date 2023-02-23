Kastamonulu itfaiyeciler enkaz altından anne ile kızını 3 saat arayla çıkardı

KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Kastamonu'dan bölgeye giden Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri, enkaz altından ikisi anne kız olmak üzere 3 kişiyi kurtardı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde katıldıkları arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak ilçeye dönen Taşköprü Belediyesi İtfaiye Müdürü Uğur Karaduman, AA muhabirine, depremin ardından Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın talimatıyla hemen yola çıktıklarını söyledi.

Yolların çok kötü olması nedeniyle bölgeye ulaşmalarının uzun sürdüğünü belirten Karaduman, "Oraya gidene kadar ne olduğunu anlayamadık. Bağkur Apartmanı'nda, 'Ses var mı?' diye bağırdığımızda bir vatandaşımızın sesini duyduk. 9 saat süren çalışmanın ardından Rukiye Kaçmaz'ı kurtardık. 'Kızım Hacer'i de kurtarın, yoksa gitmem' diyordu. İtfaiyeciler olarak ona bir söz verdik, yoksa ambulansa binmemek için direniyordu. 3 saat süren çalışmanın ardından Hacer kızımızı da kurtardık. Anne ve kızını bir nevi buluşturduk." diye konuştu.

Başka bir adreste de 29 yaşındaki kadını kurtardıklarını anlatan Karaduman, "İkinci adrese gittiğimizde Hatice Metin'i enkazdan çıkardık. Beni en çok duygulandıran şey, Polonyalı arama kurtarma ekibiyle yaptığımız çalışma oldu. Yabancı ülkelerden bir ekibin bize destek için gelmesi, beni çok duygulandırdı." dedi.

- "Çocuğu ve anneyi çıkarınca hüngür hüngür ağladık"

İtfaiye personeli Fehmi Karaca da depremi haber alır almaz yola çıktıklarını, yaklaşık 23 saat süren yolculuğun ardından bölgeye ulaştıklarını aktardı.

Enkazları görünce hemen müdahale ettiklerini vurgulayan Karaca, Bağkur Apartmanı'nda bir ses duyulması üzerine ellerinden geldiği kadar hızlı şekilde binaya girmeye çalıştıklarını söyledi.

Kolonları açarak içeri girdiklerinin altını çizen Karaca, anne kızı kurtardıkları anlara ilişkin, "O kadar mutluluk verici bir duyguydu ki cana can katmak bize onur ve gurur verdi. Daha bir şevkle çalışmaya başladık. Dönüşte görmek istiyorduk ama başka bir ile sevkini yaptıkları için göremedik." ifadesini kullandı.

Zaman zaman çok duygulandıklarını dile getiren Karaca, "Babam 2020'de pandemide vefat etmiş, ağlayamamıştım. Deprem bölgesine gittiğimde onları öyle görünce, içeriden çocuğu ve anneyi çıkarınca arkadaşlarla hüngür hüngür ağladık. O kadar güzel, mutluluk verici bir duygu ki keşke elimizden daha fazlası gelse, daha fazlasını yapabilsek." diye konuştu.

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