Depremde üzerine duvar ve kapı düşen 12 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kahramanmaraş'ta depremde üzerine odanın duvarı ve kapı düşen, ailesinin yardımıyla kurtulan 12 yaşındaki çocuk yaşadıklarını anlattı.

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde ikamet eden Tarakçı ailesi, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depreme evlerinde yakalandı.

Doğukent Mahallesi'nde ikamet eden Tarakçı ailesinin kaldığı evin çocuk odasının duvarı 12 yaşındaki Fatma İrem Tarakçı'nın üzerine yıkıldı.

Anne ve babası çocuğun üzerindeki molozları kaldırdı. Aile dışarı çıkmak isterken bu kez çocuğun üzerine kapı devrildi. Yine anne ve babasının kurtardığı çocuk, depremi hafif sıyrıklarla atlattı.

Depremin ardından Kastamonu'ya getirilen ailenin tüm eksikleri, Deniz Feneri Derneği Kastamonu Temsilciliğince giderildi.

Kentte okula başlayan Fatma İrem Tarakçı ve ailesi, zor geçen günlerin izlerini silmeye çalışıyor.

Fatma İrem Tarakçı, AA muhabirine, deprem gecesi saat 4.17'de üzerine duvar yıkıldığını belirtti.

Daha sonra bağırdığını anlatan Tarakçı, "Duvarı kaldıramadım. Annem ile babama seslendim onlar geldi üzerimden duvarı kaldırdılar. Koridordan koşmaya başladık. Bu sefer de cam kapımız üzerime düştü. Babama seslendim, babam kapıyı kaldırdı. Dışarı çıktık. Arabaya bindik uzaklaştık. Boş bir araziye gittik." dedi.

Fatma İrem, daha sonra geldikleri Kastamonu'da okuldaki arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu anlattı.

- "Sağlık olduktan sonra her şey olur"

Anne Hatice Tarakçı, depremin çok şiddetli olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Evin duvarları oradan oraya çarptı. Hole koştuk, çıkmaya çalıştık. Camlara basarak mutfaktan çıktık. Sonra iki gün arabada kaldık. Daha sonra üç gün Kahramanmaraş Belediyesinde kaldık. Çok yardımcı oldular. Deniz Feneri ile bizi irtibata geçirdiler. Herkes çok yardımcı oldu. Perdeleri diktirdiler, ücret almadılar. Çocuklarımın kırtasiye masraflarını karşıladılar. Depremde kuzenlerim vefat etti. Bir yanımız kırık. Burada devam etmeyi düşünüyoruz. Bilemiyoruz zaman ne gösterir. Sağlık olduktan sonra her şey olur."

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