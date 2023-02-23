Yurtta kalan depremzedelerin ilaçlarını gençlik merkezi gönüllüleri dağıtıyor

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - ÖZGÜR ALANTOR - Kastamonu Gençlik Merkezi görevlileri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Kastamonu'ya gelenlerin ilaçlarını her sabah odalarına giderek ulaştırıyor.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı ile Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak, Gençlik Hizmetleri Şube Müdürü Emel Karkacıoğlu ve Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Akıllı öncülüğünde gençlik liderleri, çocuk ve yetişkinlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çaba gösteriyor.

Rahatsızlanan depremzedeler yurtta açılan revirde doktorlar tarafından muayene edilirken ilaçları gençlik merkezi görevlilerince kendilerine ulaştırılıyor.

Gençlik merkezi görevlisi Funda Mısırlı Gültekin, AA muhabirine, depremzedelerin rahat etmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Her sabah yurt ve kamp merkezine geldiklerini anlatan Gültekin, "Revirden bize ulaştırılan ilaçları önce kat ve oda numaralarına göre ayırıyoruz. 10.00-12.00 saatlerinde katlara çıkıp, oda oda gezip depremzedelerin ilaçlarını dağıtıyoruz." dedi.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını dile getiren Gültekin, "Bazı teyze ve amcalarımız dışarı çıkamadığı için ilaçlarını alamıyor. Biz de bu konuda onlara yardımcı oluyoruz. Ardından çocuklarla bir araya gelip oyunlar oynuyoruz." diye konuştu.

Kahramanmaraş'tan gelen depremzede Kadriye Kılıç ise eşinin kalp ve tansiyon rahatsızlıkları bulunduğunu belirterek "İlaçlarımızı devletimizin kızları getiriyor. Bize burada çok güzel bakıyorlar. Yemeğimizden ilacımıza kadar her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Allah razı olsun devletimizden. Allah'ım, buna şükürler olsun." ifadelerini kullandı.



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