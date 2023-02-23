AFAD gönüllüleri depremzedelerin doğum gününü kutladı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'dan deprem bölgesine giden AFAD gönüllüleri Kahramanmaraş'ta çadır kentte yaşayan Medine isimli depremzede ile engelli bir vatandaşın doğum gününü kutladı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından çadır kentte misafir edilen depremzede Medine için sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi. Ekip daha sonra engelli bir vatandaşın daha doğum gününü kutladı.

AFAD personeli ve gönüllüleri, Medine ve engelli vatandaş için pasta yaptırıp, doğum gününü kutladı.

AFAD gönüllüsü olarak bölgede bulunan Özgür Tuncay, AA muhabirine ekip olarak çadır kentteki vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek "Afette evleri yıkılan ve çadır kentte yaşamlarını sürdüren Medine isimli bir depremzede ile engelli bir depremzedenin doğum günleri olduğunu öğrendik. Kastamonu ekibi olarak iki depremzede vatandaşımızın doğum günlerini kutlayarak moral desteği verdik. Aileleri ile birlikte depremzede vatandaşlarımız mutlu oldular. Onları mutlu etmek de bizi de çok mutlu etti." dedi.

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