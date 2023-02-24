Deprem bölgesinden dönen AFAD ekiplerini mesai arkadaşları ve aileleri karşıladı

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Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmalarına katılan 14 Kastamonu AFAD personeli, kente döndü.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin yaşandığı ilk gün bölgeye giden 14 personel, AFAD İl Müdürlüğü önünde mesai arkadaşları ve aileleri tarafından karşılandı.

AFAD İl Müdürü Uğur Minder, AA muhabirine, arama kurtarma ekiplerinin görevlerini tamamlayarak kente döndüğünü söyledi.

Depremin ilk günü olayı haber alır almaz hazırlıklara başladıklarını belirten Minder, "İlk etapta 9 personelimiz Kahramanmaraş'ta görevlendirildi. Daha sonra gidenlerle 25 arama kurtarma personelimiz çalışmalara katıldı. Ben de il müdürü olarak arama kurtarma ve teknik ekiple Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gittim. Akşama doğru Kırıkhan'da olduk. 6 kişiyi binadan sağ çıkardık. Ardından madenciler geldi. Madencilerle binalardan pek çok kişiyi çıkardık." dedi.

Ekiplerin özveriyle görev yaptığını vurgulayan Minder, "Bugün Kahramanmaraş ekibimizden 14 kişi dönüş yaptı. Kendilerini karşıladık, aileleri, çocukları geldi. Çalışmalar daha bitmedi. Ben de birkaç içinde tekrar gideceğim." ifadesini kullandı.





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