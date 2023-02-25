Kastamonu'da gönüllü kadınlar depremzedeler için uyku tulumu dikiyor

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllü kadınlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen afetzedeler için uyku tulumu hazırlıyor.

Kastamonu Halk Eğitimi Merkezi (HEM) atölyelerinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, giyim üretim teknolojileri öğretmeni öncülüğünde, soğuk havanın etkili olduğu deprem bölgesindekilere destekte bulunmak için kolları sıvadı.

Kendilerine ulaştırılan kumaşları özenle işleyen kadınların hazırladığı uyku tulumları, Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla bölgeye ulaştırılıyor.

Kastamonu HEM Müdürü Ebubekir Yiğit, AA muhabirine, bölgede yaşanan acıyı içlerinde hissettiklerini söyledi.

Yiğit, "Asrın felaketinde biz de kurum olarak ilk günden itibaren birçok şey yapmaya çalıştık. Daha sonra uyku tulumlarına ihtiyaç olduğu söylendi. 30 kişilik gönüllü ekibimiz, Bakanlığımızın gönderdiği kumaşlardan uyku tulumu üretmeye başladı." dedi.

Devam eden süreçte ihtiyaç olması durumunda üzerlerine düşeni yapmayı sürdüreceklerini vurgulayan Yiğit, uyku tulumu üretiminin ardından "Evim Yuvan Olsun" projesine destek olmak amacıyla öğretmen ve gönüllülerle çalışma yapacaklarını kaydetti.

Giyim üretim teknolojileri öğretmeni Medine Somuncu ise zor bir süreçten geçildiğine dikkati çekerek, "Kursiyerlerimiz bizleri arayarak, 'Hocam biz de elimizi taşın altına koyalım, bir şeyler yapalım, üretelim.' diyorlardı. Müdürlüğümüzün verdiği görev doğrultusunda gönüllü kursiyerlerimizle uyku tulumu üretiyoruz." ifadesini kullandı.

Gönüllülerden Perihan Erol da emekli olduğunu dile getirerek, "Biz sıcaktayken onların soğukta kalmasını istemediğimiz için uyku tulumu dikmeye başladık. Bundan sonra da ihtiyaç olursa her zaman göreve hazırız." diye konuştu.

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