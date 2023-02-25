Minik futbolcular hayalini kurdukları malzemelerden depremzedeler için vazgeçti

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KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu 1. Amatör Lig'de mücadele eden Kastamonu Yurdum Gençlikspor Kulübünün altyapı oyuncuları, biriktirdikleri parayı depremzedelere yardım için kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, yaşları 6 ila 15 arasında değişen altyapı oyuncuları, depremzedelere yardım etmek istedi. Çocuklar, antrenörleri Yunus Dal öncülüğünde krampon, futbol topu, bisiklet gibi malzemeler almak için biriktirdikleri parayı depremzedelere bağışladı.

Yunus Dal, AA muhabirine, depremin ikinci günü A takımlarıyla deprem bölgesine giderek bir hafta kaldıklarını ve vatandaşlara yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi.

Deprem bölgesinden döndükten sonra minik yaş gruplarıyla antrenmanlara başladıklarını aktaran Dal, "Çocuklarımızla antrenmandan sonra konuştuk, depremden bahsettik. Çocuklarımız, 'Biz de yardımda bulunmak istiyoruz' dediler. Bir öğrencimiz, 'Ben krampon parası biriktirmiştim, onu getirebilirim' dedi. Kendileri küçük ama yürekleri çok büyük." ifadesini kullandı.

Dal, çocukların bu davranışının kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Ertesi gün bir kumbara hazırladım. Antrenmana getirdim. 60-70 çocuğumuz parasını getirdi. Biz de yardım kuruluşları aracılığıyla bunu depremzedelere ulaştıracağız. Kendilerine ve anne babalarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

13 yaşındaki Taha Alp Avanoğlu ise "Kramponum eskimişti, birkaç aydır krampon almak için para biriktiriyordum. 1200 lira biriktirmiştim. Bu parayı depremzede kardeşlerimize bağışladım." diye konuştu.

8 yaşındaki Elif Beyza Çakıroğlu da kumbarasındaki parayı depremzedeler için verdiğini belirterek, "Evimize kütüphane kurmak için para biriktiriyordum. Kumbaramdaki parayı saymadım." dedi.

12 yaşındaki Bedirhan Ayaz Parlak, bisiklet almak için biriktirdiği parayı depremzedelere bağışladığını ifade etti.



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