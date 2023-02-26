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Kastamonuspor, kapılarını Hataylı depremzede altyapı futbolcularına açtı

AA

Kastamonuspor, kapılarını Hataylı depremzede altyapı futbolcularına açtı

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'dan gelen 6 altyapı futbolcusu, bundan sonra çalışmalarını TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden GMG Kastamonuspor bünyesinde sürdürecek.

Depremlerin ardından Hatay 1. Amatör Küme'de mücadele eden Karaağaç Efsanespor Kulübünün Başkanı Fehim Aşkar, GMG Kastamonuspor ile iletişime geçti.

GMG Kastamonuspor teknik heyetinin depremzede futbolcular için ellerinden geleni yapacağını söylemesinin ardından yaşları 15 ila 17 arasında değişen 6 altyapı oyuncusu, Kastamonu'ya geldi.

Burada tesislere yerleştirilen depremzede futbolcuların tüm ihtiyaçları, kırmızı-siyahlı ekip tarafından karşılanıyor.

GMG Kastamonuspor U17 Teknik Sorumlusu Onur Beşel AA muhabirine, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Depremin ardından bölgede spor etkinliklerinin de durduğunu hatırlatan Beşel, "Biz de kulübümüzün verdiği imkanlar dahilinde kurduğumuz iletişimle sporcuları buraya getirdik. Kendi tesislerimizde barındırıyoruz. Yeme içme ihtiyaçlarını karşılıyoruz ve antrenmana çıkıyorlar. Onların spor yapmasını, spora devam etmesini sağladık hatta bir sporcumuzun ailesini de getirdik. Ailelerinde, akrabalarında vefat edenler var, derin acılar var." ifadelerini kullandı.

Futbolcularla duygusal bağ kurduklarını dile getiren Beşel, "Bu dönemde çocuklarımızın psikolojik olarak zor süreçleri doğacaktır. Bunu da sporla onlara unutturmak istiyoruz. Bu süreci kulübümüz ve bizlerin yardımıyla atlatacaklar." dedi.


- "Kastamonuspor bize kucak açtı"

Altyapı futbolcusu Muhammet Ali Öğreten ise Hatay'ın İskenderun ilçesinde ikamet ettiğini belirterek, "Depreme uykuda yakalandık. Çok zor bir durumdu, çok sallandık. Çıkmamız biraz zor oldu. Arabalarda, çadırlarda durduk bir süre. Enkaz altında kalan akrabalarımızı, arkadaşlarımızı çıkarmaya uğraştık. Vefat eden arkadaşlarım oldu. Hocalarımızın aracılığıyla buraya yönlendirildik. Takıma katıldık." diye konuştu.

Ömer Faruk Safa da depremin yolculuk yaptığı sırada olduğunu, ailesine bir süre ulaşamadığını söyledi.

Depremde bazı arkadaşları ve akrabalarının hayatını kaybettiğini belirten Safa, "Ailemle buraya geldim. Sağ olsun, Kastamonuspor bize kucak açtı. Burada ilk başta kendi kategorimi şampiyonluğa taşımak istiyorum. Daha sonra profesyonel sözleşme imzalamak istiyorum." dedi.

Ali Yaman ise zor bir süreç geçirdiklerini vurgulayarak, "Kastamonuspor'a ve Onur hocama teşekkür ederim. Bize yardım ettiler. Burada kendi yaşıtlarımla şampiyonluk yaşamak istiyorum." diye konuştu.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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