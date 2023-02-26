Kastamonu'da depremzede çocuklar için eğlence programı düzenlendi

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen depremzede çocuklar ve ailelerine yönelik eğlence programı düzenlendi.

Kastamonu Belediyesi tarafından Belediye Nikah ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte palyaçolar, yüz boyama sanatçıları, balon ustaları, eğiticiler, tiyatro, müzikli eğlence ve sihirbazlık gösterileriyle çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Hem ailelerin hem de çocukların moral bulduğu eğlencede, Kastamonu Belediyesi ekipleri tarafından etkinliğe katılan ailelere ve çocuklara çeşitli hediyeler verilerek balon dağıtıldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte misafir edilen depremzedelere belediye olarak destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Kente gelen depremzedelerin rahat etmesi için her türlü gayreti gösterdiklerini ifade eden Vidinlioğlu, şunları kaydetti:

"Asrın felaketi olarak nitelendirilen ve 11 ilimizi etkileyen deprem afetinin ardından ilimizde misafir ettiğimiz depremzede vatandaşlarımız için karınca kararınca bizler de bir şeyler yapma gayreti içindeyiz. Özellikle depremden en çok etkilenen çocuklarımıza bir nebze de olsa moral verebilmek için eğlence tertip ettik. Güzel bir eğlence oldu. Çocuklarımız kadar ailelerimizin de eğlenmesi, güzel bir gün geçirmesi bizleri çok mutlu etti. Hem çocuklarımızın hem de ailelerimizin yüzü güldü. Misafirlerimizin yüzlerinin gülmesi bizlerin de yüzünü güldürdü. Bundan sonra da çeşitli etkinliklerle misafirlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi tüm zorlukları beraber aşarız."

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