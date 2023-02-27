Enkazdan 6 kişiyi kurtaran Kastamonu İHH ekipleri kente döndü

KASTAMONU (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına katılarak 6 kişiyi enkazdan sağ olarak çıkaran Kastamonu İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma ekipleri kente döndü.

Kastamonu İHH Arama Kurtarma ekibindeki 27 kişi, depremin yaşandığı 6 Şubat günü tam donanımlı bir şekilde Malatya'ya giderek arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD koordinesinde özveriyle çalışan ekip, toplamda 6 kişiyi sağ çıkardı.

Kastamonu İHH Arama Kurtarma Başkanı Serdar Topaç, AA muhabirine, depremin haberini alır almaz 27 arama kurtarma personeliyle Kastamonu AFAD Koordinasyon Merkezi'nde toplanıp Malatya'ya gittiklerini söyledi.

Dinlenmeden arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını anlatan Topaç, "Üç saat çalıştıktan sonra bir çocuk sesinin geldiğini duyduk. Sesli dinleme yaptıktan sonra o yöne yönelerek biraz daha hassasiyet göstererek daha detaylı ve hassas çalışmaya başladık. Yaklaşık bir saatlik çabadan sonra 8-9 yaşlarında bir erkek çocuk çıkardık. Yarım saat sonra da peşinden babasını çıkardık. Bunu gördükten sonra morallerimiz yerine geldi. Güzel bir motive olduk." dedi.

Topaç, ilk 3 saatte iki kişiyi canlı çıkardıktan sonra bekleyenlere de umut olduklarını belirtti.

Binaların yıkılma şeklinin normal olmadığını ve adeta kamyonla boşaltılmış molozlar haline geldiğini anlatan Topaç, "Birçok binada hiç yaşam boşluğu kalmamıştı. Çalışmalarımıza devam ettikten sonra tekrar bir yaşam belirtisi olduğunu hissettik, dinleme cihazıyla orada çalışmalarımızı yaptık. 40'lı yaşlarında bir ağabeyi de canlı olarak çıkardık. Aynı enkazda ertesi gün de çalıştık, arkadaşlarım canlıların sesini duyduktan sonra 'Biz bölgeden ayrılamayız.' dedi. Normal şartlarda bir insanın 12 saat çalışması lazım. 'Biz fedakarlık yaparız, gerekirse 24 saat çalışırız.' dedi arkadaşlar. Yağmur ve kar çok fazla yağıyordu. Arkadaşlardan Allah razı olsun, hiçbirisi en ufak, ne üşüdük ne yorulduk dediler." diye konuştu.

Topaç, bölgede çalıştığı esnada en etkilendiği durumu ise şu sözlerle aktardı:

"Bir çocuk çıkarmıştık. Onu çıkartırken orada bir diyaloğumuz oldu. Enkazda bekleyen insanların psikolojisi farklı oluyor. Onları telkin ediyoruz, eğitimlerini de alıyoruz. Oradaki çocuk 'Annemi kaybettim, babamı kaybettim, kardeşim yok artık. Beni burada bırakın.' diye çok yalvardı, biz onun o anda bilinç altındaki şeyleri ne kadar rahatlatmaya çalışsak da biz de etkilendik."

- "Olası afetlere karşı hazır bir şekilde bekliyoruz"

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde meydana gelen 2021 ve 2022 sel felaketlerinde de ekip olarak faaliyet gösterdiklerini belirten Topaç, "Orada da canlılara ulaşabilmek için büyük çabalar gösterdik. Evlerden sel mağdurlarını çıkardık. En son Malatya'da da 6 kişiyi canlı olarak kurtarabildik. Bu bizim için büyük bir mutluluk, keşke daha fazla insana ulaşabilseydik. Biz gecemizi gündüzümüze kattık elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyoruz. Ekip arkadaşlarım ile beraber herhangi bir olası afete karşı hazır bir şekilde bekliyoruz. Her hafta cumartesi gelip makinelerimizi çalıştırıp test ediyoruz." ifadelerini kullandı.





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