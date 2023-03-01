Kastamonu'da berberler depremzedelerin kişisel bakımlarını yaptı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da berberler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından kentte misafir edilen depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayıp moral verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen ve Kastamonu'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilen depremzedelerin morallerini yükseltmek için kurum, kuruluş ve vatandaşlar çaba gösteriyor.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası üyeleri de KYK yurtlarını ziyaret ederek, depremzedelerin tıraş gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşıladı.

Oda başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, depremzedelere ellerinden gelen desteği sağlamaya devam edeceklerini dile getirerek, "Kişisel bakım, kişinin kendisini iyi hissetmesi için önemli. Elimizden geldiğince depremzedelerin yanında olup yaraların sarılması için elimizden ne gelirse yapacağız. Valimize, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bize bu fırsatı verdiği için teşekkür ederiz." dedi.



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