Kastamonu'dan deprem bölgesinde görev yapan itfaiye ekiplerine ziyaret

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Valisi Avni Çakır ve Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede görev yapıp kente dönen itfaiye ekiplerine ziyarette bulundu.

Depremlerin ardından afet bölgesine giderek arama kurtarma ile diğer çalışmalara katılan Kastamonu Belediyesinden 65 kişilik ekip, görevlerini tamamlayarak geçen hafta kente döndü.

Kastamonu Belediyesi itfaiye ekipleri, yürüttükleri çalışmalarda 3 kişiyi enkazdan sağ çıkarmış, ayrıca bölgede meydana gelen yangınların söndürülmesinde görev almıştı.

Çakır ve Vidinlioğlu, Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı ekiplere teşekkür etti.

Depremin ardından ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirten Çakır, şöyle konuştu:



"Sabahın ilk ışıkları ile ekiplerimiz yola koyuldu. Devamında Kastamonu Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyelerimiz, kaymakamlıklarımız ve sivil toplum kuruluşlarımız arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak için bölgeye akın etti. Kastamonu olarak lojistik destek vermek için çalışma gerçekleştirdik. Sizler sahaya koştunuz, bizler de bölgeden gelen talepler doğrultusunda gereken yardımları yapmaya gayret gösterdik."

Deprem bölgesine Kastamonu'dan 10 bin yardım kolisi ulaştırıldığını anlatan Çakır, şunları kaydetti:

"Hayırseverlerimizin de desteğiyle 20 tır, yani 20 bin yardım kolisini daha hem ramazan öncesinde hem de ramazan ayı boyunca bölgeye sevk edeceğiz. Bunlarla ilgili duyuruları da vatandaşlarımıza yapacağız. Bu süreçte çocuklarına iyi bir miras bırakacaklar, sizler gibi bizzat bölgeye giderek vatandaşlarımıza yardım eden insanlar olacak. Bölgede ilk günden beri bizzat bulundunuz, arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldınız. Bir can kurtarmak tarifsiz bir duygu olsa gerek. Bu duyguyu yaşadınız. Sayın Başkanımın şahsında ilgili başkan yardımcılarımıza, itfaiye müdürlerimize, itfaiye erlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Vidinlioğlu da kendisinin de deprem bölgesini ziyaret ettiğini, depremin şiddetini kelimelerle tarif etmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

Özellikle itfaiye biriminin arama kurtarma çalışmalarında büyük özveriyle çalıştığını vurgulayan Vidinlioğlu, "Bunun haricinde 24 tır yardım malzemesini bölgeye ulaştırdık. Cansiparane çalışan belediyemizin kıymetli personeline, çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Özellikle itfaiye birimimiz çok ciddi gayretin içinde oldu. Bölgeye gönüllü olarak giden farklı birimlerden personelimiz de oldu. Allah hepsinden razı olsun. Bizi güçlü kılan da bu zaten. İnşallah birlikte o bölgeyi ayağa kaldıracağız." dedi.





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