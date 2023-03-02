Milli boksör Rabia Topuz, depremin izini yumruklarıyla silmeye çalışıyor

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Hindistan'da düzenlenecek Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na hazırlanan depremzede milli boksör Rabia Topuz, yumruklarıyla depremin izini silmeye çalışıyor.

Rabia, Kahramanmaraş merkezli ilk depreme Malatya'da ailesiyle birlikte evde yakalandı. Evden çıkan, daha sonra üşüdükleri için öğle saatlerinde eve tekrar giren Rabia ve ailesi, ikinci depremde enkaz altında kalmaktan ise saniyelerle kurtuldu.

Fenerbahçe Spor Kulübünde forma giyen 22 yaşındaki Rabia ve ailesine kulübü tarafından iki konteyner gönderildi. Ailesiyle burada yaşamaya başlayan Rabia, deprem nedeniyle Hindistan'da 15-27 Mart tarihleri arasında yapılacak Dünya Boks Şampiyonası hazırlıkları için 10 Şubat'ta Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampına katılamadı.

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, milli takım antrenörleri ve arkadaşlarının girişimiyle kampa bir hafta sonra katılabilen Rabia Topuz, AA muhabirine, ilk depreme evlerinde uyurken yakalandıklarını söyledi.

İlk depremde evlerinin hasar aldığını belirten Rabia, "Deprem olduğunda uyuyorduk. Herkes çığlık sesleriyle, ayakkabısız dışarı çıkmıştı. Kar yağıyordu, hava soğuktu. İlk depremde evler hasar aldı. İkinci depremin olacağını tahmin edemedik. İkinci depremi beklemediğimiz için 6-7 saat geçtikten sonra evimize geçtik. Hava soğuktu, üşüdüğümüz için 'çay içelim' dedik. Çay içerken ikinci deprem başladı. Biz çıkmaya başladığımızda üstümüze duvarlar dökülmeye başladı. Biz adımımızı dışarı attık ev çökmeye başladı. Saniyeyle kurtulduk." dedi.

Depremlerden sonra arabalarda kaldıklarını anlatan Rabia, psikolojik olarak da çok etkilendiklerini belirtti. Bu nedenle Kastamonu'daki milli takım kampına katılamadığına işaret eden Rabia, şunları dile getirdi:

"Beni daha fazla psikolojik olarak etkilenmemem için kampa davet ettiler. Kampa gelemedim. Beş, altı gün kendimi toparlamak istedim. Daha sonra kampa geldim. Hocalarım, arkadaşlarım çok destek oldular. Ben buraya ilk geldiğimde yaşamak istemiyordum. 'Ölümlü dünya ne yapacaksın? Niye uğraşıyorsun?' diyordum. Birkaç gün geçtikten sonra gördüm ki hayat devam ediyor. Mücadele etmem gerekiyor. Burada da kendimi çok iyi toparladım. Psikolojik olarak da kendimi çok iyi hissediyorum. Evimiz yıkıldığı için Fenerbahçe Spor Kulübü çok uğraştı. Ne gerekiyorsa onu yapmak için uğraştılar. Biz 6 kişiyiz. iki konteyner yolladılar. Şu anda onların gönderdiği konteynerde kalıyoruz."





- "Benim, ailemin, Türkiye'min, tüm vatandaşların mutlu bir habere ihtiyacı var"

Boksa 6 yıl önce başladığını, kariyerinde 3 Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu söyleyen Rabia, boks yapmanın bu süreçte kendisine çok iyi geldiğini vurgulayarak, "Boks sayesinde şu an ayakta durabiliyorum. Hedeflerim var, onlara yöneliyorum. Beni daha çok hırslandırıyor. Bu durumda benim, ailemin, Türkiye'min, tüm vatandaşların mutlu bir habere ihtiyacı var. Dünya Şampiyonası'nda altın madalya alıp hem ailemi hem dostlarımı hem de Türkiye'mi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." diye konuştu.

Milli takım antrenörlerinden İsa Daştan ise Rabia Topuz'un 10 Şubat'ta başlayan kamp listesinde yer aldığını hatırlattı. Deprem nedeniyle ilk başta Rabia'nın kampa katılamadığına işaret eden Daştan, şunları kaydetti:

"Felaket sonrası kızımızın evi yıkıldı. Kendini iyi hissettiği an Türkiye Boks Federasyonu Başkanımız, 'Kızımızı kampa davet edin, moral motivasyonu düzelsin' diye bizlere talimat verdi, kampa aldık. Sporcumuzun Dünya Şampiyonası'na gitme düşüncesi de yoktu. Arkadaşlarının içerisinde iyi toparladı. Unutturmaya çalışıyoruz ama unutulacak gibi değil. Hepimizin içerisinde bir yara. Kızımız şu anda çok iyi. İnşallah Dünya Şampiyonası'ndan madalya ile dönecek ailesinin yüzünü güldürecek."

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