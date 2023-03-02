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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lise öğrencileri topladıkları 12 bin lirayı depremzedelere gönderdi

AA

Lise öğrencileri topladıkları 12 bin lirayı depremzedelere gönderdi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde İmam Hatip Lisesi öğrencileri topladıkları 12 bin lirayı depremzedelere gönderdi.

Öğrenciler, okul yönetimi ve öğretmenleri öncülüğünde depremzede vatandaşlar için yardım kampanyası başlattı.

Öğrenciler, başlatılan yardım kampanyasıyla topladıkları 12 bin lirayı, Devrekani Kaymakamlığı koordinesiyle depremzede vatandaşlara ulaştırmak üzere bankadaki yardım hesabına yatırdı.

Kaymakam Ahmet Coşkun, öğrencileri ve öğretmenlerini duyarlı davranışlarından dolayı tebrik ederek, öğrencilere derslerinde başarı diledi.


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