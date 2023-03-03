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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Azerbaycan'da depremi yaşadı Malatya'da arama kurtarmaya katıldı

AA

Azerbaycan'da depremi yaşadı Malatya'da arama kurtarmaya katıldı

KASTAMONU (AA) - ERKUT KARGIN - Ülkesindeki depremlerden etkilenip arama kurtarma gönüllüsü olan Azerbaycanlı Asadulla Fataliyev, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde arama kurtarma çalışmalarında görev aldı.

Azerbaycan'da 7 Mayıs 2012'de Zaqatala ketinde meydana gelen 5,5 ve ardından Doğu Azerbaycan eyaletinde meydana gelen 6,4 ile 6,3 büyüklükteki depremlerden etkilenen Fataliyev, afet bilincinin ve arama kurtarma faaliyetlerinin önemini fark etti.

Arama kurtarma faaliyetlerine katılma hayali kuran 26 yaşındaki Fataliyev, 9 yıl önce üniversite eğitimi için Artvin'e geldi. Daha sonra uluslararası ilişkiler bölümünde yüksek lisans için Kastamonu'ya gelen Fataliyev, geçen sene Kastamonu İnsani Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneğinin arama kurtarma ekibine gönüllü katıldı.

Arama kurtarma eğitimlerini tamamlayan Fataliyev, ilk defa sahaya çıkarak Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da görev aldı.

Fataliyev, AA muhabirine, Türkiye'ye ilk defa 2014 yılında Artvin Çoruh Üniversitesinde eğitim almak için geldiğini söyledi.

Azerbaycan'da 7 Mayıs 2012'de lisede okurken derste depreme yakalandığını ifade eden Fataliyev, ailesiyle bir sene boyunca çadırda kaldıklarını, depremin nasıl etkilerinin olduğunu ve o psikolojiyi bildiğini aktardı.

Depremin yaşandığı sene boyunca birçok depremin meydana geldiğini anlatan Fataliyev, şunları dile getirdi:

"O zaman afet bilincinin, arama kurtarma faaliyetlerinin ne kadar önemli olduğunun farkına vardım. Türkiye'ye eğitime geldikten sonra İHH'nın bir arama kurtarma biriminin olduğunu öğrendim. Daha sonra yaklaşık bir yıl önce arama kurtarma ekibine ben de dahil oldum. Kastamonu'da eğitimlerimizi tamamladıktan sonra 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde aynı gün ekip başkanımız sabah bizi 05.00'te arayarak İl Afet Müdürlüğüne toplandık. Oradan direkt Malatya bölgesine intikal ettik. On üç gün boyunca orada çalışmalarımızı sürdürdük. Oradaki insanların nasıl bir psikoloji içinde olduğunu, nasıl etkilendiğini ben daha önceden kendim yaşadığım için daha iyi biliyorum ve onlara elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık."

- "İlk günden 6 kişiyi yaralı olarak çıkardık"

Kurtarma çalışmaları sırasında çok farklı duygular yaşadıklarını ifade eden Fataliyev, "İlk günden 6 kişiyi yaralı olarak çıkardık. O işte insanı çok mutlu ediyor, acı bir mutluluk oluyor bizim için. İHH gönüllüsü olarak böyle afetlerde faaliyet göstermek için her zaman hazırım. Türk devleti için yardım etmek benim için bir onur meselesi. Türk milletiyle kardeş bir milletiz, burada çalışmak, faaliyet göstermek beni çok mutlu ediyor." diye konuştu.

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