Kastamonu'da polisler depremzede 100 çocuğu sinemaya götürdü

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden kente gelen depremzede 100 çocuğa, sinemaya götürerek moral verdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından kurum, kuruluş ve vatandaşlar, depremin çocuklardaki izlerini silmek için çaba gösteriyor.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli de kente getirilen depremzede 100 çocuğu sinema etkinliğiyle buluşturdu.



Polisler, keyifli vakit geçiren çocuklarla etkinliğin ardından fotoğraf çektirdi.



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