Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.
Zaim Dalmış yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı tır, D-100 kara yolunun Çankırı Kavşağı çıkışında orta bariyerlere çarparak yan yattı.
Kazada tır sürücüsü yaralanırken D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Çankırı Kavşağı üst geçidinden sağlandı.
Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.