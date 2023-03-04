Kastamonu'da bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı

Yemek sırasında su içmek bakın nelere neden oluyor!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bariyerlere çarpan tırın sürücüsü yaralandı.

Zaim Dalmış yönetimindeki 39 AAF 354 plakalı tır, D-100 kara yolunun Çankırı Kavşağı çıkışında orta bariyerlere çarparak yan yattı.

Kazada tır sürücüsü yaralanırken D-100 kara yolu Samsun-İstanbul istikameti bir süre ulaşıma kapandı. Ulaşım, Çankırı Kavşağı üst geçidinden sağlandı.

Tosya Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, Karayolları ve Tosya Belediyesi ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yol tekrar trafiğe açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.