Kastamonu'da öğrencilerin gençlik kampı depremzedelere yuva oldu

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığının Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'na gelen depremzedeler, her türlü sosyal imkanın sunulduğu 4 kişilik bungalov evlerde misafir ediliyor.

Kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapan gençlik kampı, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve 11 ilin etkilendiği depremlerin ardından Kastamonu'ya gelen afetzedelere açıldı.

Depremzedeler, gençlik kampında 4 kişilik, duşu ve tuvaleti içinde bulunan bungalovlarda konaklıyor.

Ailesiyle depremin ardından Kahramanmaraş'tan gelen Emine Aydınlık, AA muhabirine, şiddetli bir sarsıntıyla uyandıklarını söyledi.

Depremin büyük yıkıma neden olduğuna vurgulayan Aydınlık, "Evlerimiz yıkıldı, ağaçlar yıkıldı, camilerimizin minareleri uçtu, yollar çatladı. Araçlarımızla müsait yerlere kaçmaya çalıştık. Buraya depremin üçüncü günü geldik. Burada bize kucaklarını açtılar. Çok güzel bir yerimiz var. Evimiz şahane. Stres atmak için bize el örgüleri verdiler. Çocuklarımız için öğretmenler geldi. Çocuklarımızın psikolojileri düzeldi. Herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Adem Aydınlık ise Gençlik Kampı'nda kendilerine her türlü imkanın sunulduğuna işaret ederek, "Sağ olsun, devlet bize kucak açtı. Buradaki herkese teşekkür ederiz. Çok memnunuz." dedi.

- "İlacımıza varana kadar her şeyi karşıladılar"

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinden gelen Gamze Ok, 1 yaşındaki oğlunun epilepsi hastası olduğunu dile getirerek, "Büyük bir deprem yaşadık. Bağrışlarla uyandık. Yıkılan binalar, insanların sesleri hala kulaklaklarımızda. Hiç unutulmayacak bir gün. İnşallah şehrimiz tekrar ayağa kalkar. Depremin ardından Kastamonu'ya geldik. Allah razı olsun, çok güzel ilgilendiler. Her şeyimizi verdiler. İlacımıza varana kadar her şeyi karşıladılar." diye konuştu.

Daha önce hiç el örgüsü yapmadığını anlatan Ok, "Burada el örgüsü öğrendim. Depremzede bir bebeğe el örgüsü yaptım. İnşallah ortalık düzelirse götürüp vereceğim." dedi.





