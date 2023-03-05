Kadın Boks Milli Takımı'nın Kastamonu kampı sürüyor

KASTAMONU (AA) - Kadın Boks Milli Takımı'nın, 15-27 Mart tarihlerinde Hindistan'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Kastamonu'da girdiği kamp sürüyor.

Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde başlayan kampına, 11 sporcu katılıyor.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Varol, AA muhabirine, kampın 10 Şubat'ta başladığını belirtti.

Büyük bir deprem felaketinin yaşandığına işaret eden Varol, "Deprem bölgesinden gelen sporcularımız da var. Bu acıyı yaşayıp o acılarıyla buraya geldiler. Büyük bir travma yaşadılar. Elimizden geldiğince toparlamaya çalıştık. Geçen seneki dünya şampiyonasında olduğu kadar olmasa bile çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Karşılığını alacağımızı düşünüyorum." dedi.

Takımın olimpik olmayan sporculardan oluştuğunu anlatan Varol, "Yeni genç sporcu arkadaşlarımız var. Olimpiyat kota maçları var. Olimpik takımımız orada mücadele edecek. İnşallah en iyi şekilde Türkiye'ye temsil edeceğiz." diye konuştu.

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