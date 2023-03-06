Kastamonu'da gönüllü berber ve kuaförler deprem bölgesine gidiyor

Neden bazı insanlar solak olur?

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da gönüllü berber ve kuaförler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen bölgedeki depremzedelerin kişisel bakım ihtiyaçlarını ücretsiz karşılamak için bölgeye hareket etti.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen depremzedelerin morallerini yükseltmek ve ihtiyaçlarını gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşlar çaba gösteriyor.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası üyesi 9 gönüllü berber ve kuaför depremzedelerin saç kesimi ve tıraş gibi kişisel bakım ihtiyaçlarını karşılamak için bir minibüsle bölgeye doğru yola çıktı.

Kastamonu Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Cahit Kıcıroğlu, AA muhabirine, depremzedelere moral olmak için hizmet sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Kente gelen depremzedelere daha önce ücretsiz kişisel bakım hizmeti verdiklerini anlatan Kıcıroğlu, "Valiliğimizin desteğiyle deprem bölgesine 4'ü kadın, 5'i erkek kuaförü olmak üzere 9 üyemizi gönderiyoruz. Arkadaşlarımız 3 gün konaklayacak." dedi.

Depremzede vatandaşların kişisel bakıma ihtiyacı olduğunu ve bunun psikolojik olarak da iyi geleceğini düşündüklerini dile getiren Kıcıroğlu, "Oradaki insanların mağduriyetini bir nebze azaltmayı düşünüyoruz. Bunu dönüşümlü olarak sürekli yapmayı düşünüyoruz. Hatta bir otobüsle 40 kişilik ekiple oradaki vatandaşlarımıza yardımcı olmak istiyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Kastamonu olarak deprem bölgesindeki insanların her türlü yanlarındayız." diye konuştu.

Kıcıroğlu, ülke olarak birlik içinde olunursa 70 ilin 11 ili ayağa kaldıracağına inandığını ve Türkiye'nin güçlü bir devlet olduğunu kaydetti.

Kuaförlerden Mehmet Çetin de deprem bölgesindeki yaraları bir nebze de olsun sarabilmek için bölgeye gideceklerini belirterek, "Kişisel bakımlarını sağlamak, hayır dualarını almak için gidiyoruz. Biraz olsun moral verebilmek için ben de gönüllü oldum. Dilerim diğer arkadaşlarımız da gönüllü olurlar, her hafta ekip gönderip destek oluruz." ifadelerini kullandı.

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