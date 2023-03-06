Kermesten sağlanan gelirle deprem bölgesindeki kadınlara hijyen paketi gönderildi

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen kermesten elde edilen gelirle, "Kadınlardan Kadınlara Dayanışma Vakti Projesi" kapsamında hazırlanan hijyen paketleri deprem bölgesindeki kadınlara gönderildi.

Kastamonu İHH tarafından İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi'nde açılan sosyal markette yapılan kermese çok sayıda kişi destek verdi.

Kermesten elde edilen gelirle, Memur-Sen Kadın Komisyonu ve İHH Kadın Komisyonu öncülüğündeki proje kapsamında, depremden etkilenen bölgelerdeki kadınlara 60 koli hijyen paketi yollandı.

Kastamonu İHH Kadın Komisyonu Başkanı Melahat Güler, AA muhabirine, depremzedeler için ellerinden geleni yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların destekleriyle kermesi yaptıklarını belirten Güler, "Şehir merkezi ve ilçelerdeki vatandaşlarımız tarafından temin ettiğimiz el işi ürünler, kıyafetler, oyuncaklar ve gıda ürünlerini kermeste sattık. Yoğunluk bizi çok mutlu etti. Elde edilen parayla da 60 hijyen paketini bölgeye gönderdik." diye konuştu.

Şehirdeki depremzede ailelerin de kermesten ücretsiz yararlandığını anlatan Güler, "Depremzede ailelerin çocukları için de gönüllülerimizce yüz boyama gibi etkinlikler yapıldı. Palyaçolarımız çeşitli gösteriler yaptı. Depremin hem çocukların hem de yetişkinlerin üzerindeki izleri silmek için etkinliklerimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

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