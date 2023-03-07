Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali deprem nedeniyle iptal edildi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde ağustos ayında düzenlemesi planlanan 35. Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Taşköprü Belediye Meclisinin mart ayı olağan toplantısı, Belediye Başkanı Abdullah Çatal'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, ağustos ayında yapılması planlanan Uluslararası Kültür ve Sarımsak Festivali'nin iptal edilmesi konusu da görüşüldü. Festivalin bu yıl iptal edilmesi, oy birliğiyle kabul edildi.

Çatal, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle büyük üzüntü yaşadıklarını vurgulayarak, "Deprem nedeniyle bu yıl festivali iptal ettik. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim." dedi.

Toplantı, diğer gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi.





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