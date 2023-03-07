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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taşköprü'de sokak sağlıklaştırması yapılacak

AA

Taşköprü'de sokak sağlıklaştırması yapılacak

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde sokak sağlıklaştırılması kapsamında ilk atapta 13 binanın tadilatı, tarihi yapısına uygun şekilde yapılacak.

Taşköprü Belediyesi Toplantı Salonu'nda sokak sağlıklaştırma kapsamında ev sahiplerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı personeli Sema Ongun ve yüklenici firma sahibi Mimar Mehmet Tüvel tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Belediye Başkanı Abdullah Çatal, AA muhabirine, Taşköprü'nün turizm şehri olması için çalışma yaptıklarını belirterek, "Bugün ilçemizin geleceği ve turizm şehri olma yolunda uzun süren çabalarımız sonuç verdi. Sokak sağlıklaştırması yapılacak Delibey Sokak'taki ev sahiplerimiz ile bir araya geldik. Toplamda üç etapta devam edecek projemiz, önümüzdeki günlerde başlayacak. Taşköprü'müzün turizm şehri olması için büyük bir adım attık. İlçemize ve kıymetli halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

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