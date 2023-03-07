Gençlik merkezi gönüllüleri depremzede çocukların yüzünü güldürdü

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllüleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden Kastamonu'ya gelen çocuklara örgü bebek hediye ederek pasta kesti.
"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'ta yaşanan depremlerin ardından kente gelen depremzedeler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı ile Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.
Devrekani Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllüleri, Yolkonak Gençlik Kampı ile Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'nda depremzedeler ve çocuklarla bir araya geldi.
El örgüsü 20 bebeği çocuklara hediye eden Gençlik Merkezi görevlileri ve gönüllüler, çocuklarla birlikte pasta kesti.
Devrekani Gençlik Merkezi görevlisi Fulya Hancı Hasanbaş, AA muhabirine, depremzede çocuklar için el örgüsü bebek yaptıklarını söyledi.
Çocuklara bebekleri hediye ettiklerini anlatan Hasanbaş, "Depremzede çocukların yüzlerini biraz güldürmek amacıyla geldik. Onlara gönüllülerimizle el emeği göz nuru bebekler yaptık. Bizden hatıra kalması amacıyla hediye ettik." dedi.