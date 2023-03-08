Kastamonu'nun "Halime Çavuşları" depremzedeler için seferber oldu

KASTAMONU (AA) - BİLAL KAHYAOĞLU - Kastamonu'da, erkek kıyafetleri giyerek Kurtuluş Savaşı'na katılan Halime Çavuş'un adını taşıyan Halime Çavuş Kadın Derneğinin üyeleri, depremzedeler için buldukları evlerin eksiklerini gideriyor.

Avukat, mühendis, esnaf gibi farklı mesleklerden kadınların bir araya geldiği Halime Çavuş Kadın Derneği, kente gelen depremzedelerin ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Sosyal medyadan duyuru yapan dernek üyeleri, evlerini ücretsiz olarak depremzedelere vermek isteyen vatandaşlara ulaştı. Daha sonra gönüllülük esasıyla evlerin temizliğini yapan kadınlar, yine sosyal medya aracılığıyla yapılan yardımlarla evlerin eşyalarını tamamladı.

Dernek üyeleri, depremzedelerin evlere yerleştirilmesi konusunda da Kastamonu Valiliği ile koordineli çalışıyor.

Halime Çavuş Kadın Derneği Başkanı Hikmet Şule Özbay, AA muhabirine, derneğin 9 Kasım 2022'de kurulduğunu söyledi.

Dernek üyelerinin büyük çoğunluğunu çalışan kadınların oluşturduğuna işaret eden Özbay, "Duyarlı vatandaşlarımız tarafından tahsis edilen 5 evimiz oldu. Daireler boş ve uzun süredir kullanılmayan daireler. Dernekte bulunan arkadaşlarımızla evlerin temizliği, ev tekstili, beyaz eşya, mutfak malzemesi gibi bir evin ihtiyacı ne varsa tedarik ederek kullanıma hazır hale getirdik." dedi.

- Halime Çavuş ruhuyla çalışıyorlar

Dernek üyelerinin büyük bir özveriyle çalıştığını aktaran Özbay, şöyle devam etti:

"Bu özveriyi aslında kendi evlerimizde bu kadar teferruatlı yapmıyoruz. Buradan aldığımız güç çok önemli. Birçoğumuz mesaisinden ödün veriyor. Hafta sonları çocuklarımızdan, sosyal hayatımızdan ödün veriyoruz. Evleri temizleyip eşyaları yerleştirdikten sonra Valilik koordinesinde oluşturulan birim vasıtasıyla afetzede vatandaşlarımız evlerimize yerleştiriliyor. Hangi ev için kaç kişilik ailenin uygun olup olmadığı yönündeki değerlendirmeyi bu ekip yapıyor. Çok geniş dairelerimiz var bunlar kalabalık ailelere tahsis ediliyor. Bu şekilde koordineli olarak çalışıyoruz. Halime Çavuş vatan kahramanı. Biz onun ruhunu yaşatmak, ismini yaşatmak amacıyla bir araya geldik. Asıl amacımız onun ruhuyla aynı yolda ilerleyebilmeyi sağlamak."

Özbay, depremzede aileleri evlere yerleştirmenin yanında 11 koli oyuncağı da deprem bölgesine gönderdiklerini kaydetti.

Endüstri mühendisi Sena Yılmaz Ergülenoğlu, depremzede ailelerin yanında olmaya çalıştıklarını belirtti.

Önceliklerinin depremzedelere yuva kurmak olduğunu vurgulayan Ergülenoğlu, "Gönüllülerimizin desteğiyle boş evleri aldık, temizledik, eşyaları bulduk, yerleştirdik. İhtiyaçlarını karşıladık. Onların yayında olduğumuz için mutluyum. Onların gönüllerine dokunabildiğimiz için mutluyuz. Evlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalıştık. Bu iş ekip işi." dedi.

Esnaf Ebru Turhal, depremin ardından birliktelik örneği sergilendiğine değinerek, şunları kaydetti:

"Hepimiz biriz. Depremde herkes tek yürek oldu. Herkes elinden geldiği kadar yardımcı oldu. Sosyal medyada eksikliklerimizi belirttik. Onların mutluluğu bize de yansıyor. Hazırladığımız evlerde hiçbir eksik bırakmıyoruz. Kendi geldikleri evlerinden eksik bir şey olmadan evleri hazırlıyoruz. Mutfak eşyalarına, gıdalara varıncaya kadar hazırlamaya çalışıyoruz."

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