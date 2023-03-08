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Depremzede kadın otobüs şoförü artık Kastamonu kadın hentbol takımını taşıyacak

AA

Depremzede kadın otobüs şoförü artık Kastamonu kadın hentbol takımını taşıyacak

KASTAMONU (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Hatay'daki evi yıkılan Nazan Çelik, Kadınlar Hentbol Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un takım otobüsü şoförlüğünü yapacak.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da yaşayan ve şehirlerarası yolcu otobüsünde 27 yıldır şoförlük yapan 56 yaşındaki Nazan Çelik, deprem haberini yoldayken aldı.

Hatay'a döndüğünde tek başına yaşadığı evinin yıkıldığını gören Çelik, bu sırada daha önceden tanıdığı Kastamonu'dan turizm seyahat acentesi sahibi Tamer Yiğit'ten telefon aldı.

Çelik'i kente davet eden Yiğit, Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın takım otobüsü şoförlüğünü yapmasını teklif etti. Teklifi kabul ederek Kastamonu'ya gelen Çelik, hentbol takımının otobüsünü kullanmaya başladı.

Nazan Çelik, gazetecilere, 2,5 yıldır Hatay'da yaşadığını söyledi.

Seferinin ardından izin yapmayı planladığını belirten Çelik, "Maalesef dönemedik, evimin yıkıldığını öğrendim. Bu acıları tarif edemiyorum. Türkiye'mizin yarısı yok oldu." dedi.

Çalıştığı firmanın sahiplerinden birinin de depremde yaşamını yitirdiğini anlatan Çelik, "Bir boşluğa düşüyorsunuz, eviniz gitmiş. 'Nereye yerleşmek gerek, nereye yerleşeyim?' diye düşünürken buradan arkadaşlarımızdan bir öneri geldi, kabul ettim. Gerçekten çok memnunum. Eşten dosttan, arkadaşlarımızdan, herkesten Allah razı olsun. Maddi manevi, psikolojik desteklerini verdiler. Kendilerine minnettarım." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda çalışmanın kendisine gurur vereceğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Mesleğe başladığımdan beri kadınların neler yapabileceğini göstermek için çok mücadele verdim. Gerek üniversitelerde gerek gazete ve dergi röportajlarında, televizyon programlarında bayanların da bir şeyler yapabileceğini çok vurguladım. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. Umarım bundan sonra da takımımızla beraber başarıya koşarız. Otobüs şoförünün bir psikolojisi vardır, yola çıktığı an unutur. Bu acıları unutmayacağız tabii ki ama zamanla psikolojimize de yansımayacağını düşünüyorum. Can taşımanın bir sorumluluğu var. O yüzden bana iyi geleceğini düşünüyorum. Kastamonu Kadın Hentbol Takımı ile depremin izlerini üzerimden atacağım. Bana bu konuda çok yardımcı olacaklarını düşünüyorum."

- "Bundan sonra umarım çok güzel başarılara imza atacağız"

Hentbol takımının kaptanı Serpil İskenderoğlu ise deprem felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

Çelik'in kendilerine Türk kadınının ne kadar güçlü olduğunu tekrar gösterdiğine işaret eden İskenderoğlu, "Çünkü Nazan ablamız erkek işi denilen otobüs şoförlüğü yapıyor. Bundan sonra umarım çok güzel başarılara imza atacağız. Biz de kadın hentbolunun başarılı temsilcilerinden biriyiz ve Türk kadınının gücünü Avrupa'da temsil eden bir takımız." diye konuştu.

Tamer Yiğit de Çelik ile ortak arkadaşları vasıtasıyla iletişim kurduklarını aktararak, "Çelik'e Kastamonu Belediyespor'un şoförü olması için talepte bulunduk. Şu an çok mutluyuz, gururluyuz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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