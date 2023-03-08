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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde kadın girişimciler tarafından aronya yetiştirilecek.

Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Hanönü Tarım İlçe Müdürlüğü ve Hanönü Kadın Girişimciler Derneği tarafından ilçede aronya yetiştirilmesi için çalışma başlatıldı.

Bu kapamda ekipler, ilçede aronya dikimi yapan Şehri Arslan ve Merve Özcan'a ait bahçelerde incelemelerde bulundu.

Hanönü Tarım ve Orman Müdürü Aydın Arukan, aronyanın kullanım alanlarıyla ilgili bilgi verdi.

Aronyanın geniş kullanım alanı olduğunu belirten Arukan, "Getirisinin yüksek olduğunun düşündüğümüz bir proje." dedi.

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