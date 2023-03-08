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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

AA

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan ve satan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Kent merkezi ve Çatalzeytin ilçesinde düzenlenen operasyonda O.U, S.U, B.S, G.Y, H.Y. ve E.A'nın ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.

Bir miktar sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap ve ruhsatsız tabanca ele geçirilen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

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