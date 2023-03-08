Kastamonu'da amatör kadın fotoğrafçı, "Güçlü Kadınlar" fotoğraf sergisi açtı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da amatör fotoğrafçılık yapan Mualla Değirmenci, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Güçlü Kadınlar" adlı fotoğraf sergisi açtı.

Değirmenci, 2,5 yıldır çalışma yürüttüğü çalışmanın ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Saray Hamamı Kültür ve Sanat Merkezi'nde kişisel sergisinin açılışını yaptı.

Değirmenci'nin çevresinden ilham aldığı 24 kadının fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatseverlerin beğenisine sunuldu.



Vali Avni Çakır'ın eşi Bahar Çakır, serginin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu söyledi.

Mualla Değirmenci, gazetecilere, altı senedir amatör fotoğrafçılık yaptığını belirterek, "Sergide bir kadının ne derece güçlü olduğunu bakışları ve duruşuyla anlatmaya çalıştım. Bu 24 kadın çevremdeki örnek aldığım, gücüyle kendilerine hayran kaldığım kadınlar. Ailemden olan kadınlar olduğu gibi arkadaşlarım, iş yerinde tanışmış olduğum, dostluğa çevirdiklerim de var. Hepsinin ortak özelliği, kendilerinin gücünün kendi hayatıma örnek almak." dedi.

​​​​​​​Sergi,10 Mart'a kadar gezilebilecek.





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