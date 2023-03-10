Cide'de depremzedelere yardım için kermes düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenlere destek amacıyla kermes düzenlendi.

Soğuksu Şehit Şevki Eren Yatkın İlkokulu ve Şehit Osman Yılmaz Ortaokulu bahçesinde geliri depremden etkilenenlere gönderilmek amacıyla kermes gerçekleştirildi.

Cide Kaymakamı Tuncay Karataş, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karataş, Cidelilerin depremin ilk gününden itibaren desteklerini esirgemediğini ifade etti.

Kermese İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Çağatay Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uğur, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Veysel Gezergün, İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Özcan ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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