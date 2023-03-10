Hanönü'de kan bağışı kampanyası düzenlendi

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Türk Kızılay tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda gelen Türk Kızılay mobil aracı ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirildi.

Kan bağışına vatandaşlar tarafından ilgi gösterildi.



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