Kastamonu'da din görevlilerinin maaş yardımına Cide Müftülüğünden destek

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu Müftülüğünce başlatılan din görevlilerinin 12 ay süresince deprem bölgesine maaşlarının bir kısmını göndermesi kampanyasına, Cide Müftülüğü de destek verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kastamonu Müftülüğü tarafından yardımların devamlılığını sağlamak amacıyla kampanya başlatıldı. Müftüler, imamlar, vaizler ve Kur'an kursu öğreticileri olmak üzere yaklaşık 1500 kişi, maaşlarından 12 ay süresince en az 300 liranın deprem bölgesine gönderilmesi için bankaya dilekçe verdi.

Cide Müftüsü Hasan Rami Kara, AA muhabirine, büyük bir deprem felaketi yaşandığını söyledi.

Yardım kampanyasına Cide Müftülüğü olarak destek verdiklerini vurgulayan Kara, "Tarihe not düşerek gelecek nesillerimize güzel bir örnek bırakmak istedik. Yoğun katılım sağlanan bu kampanyaya destek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür eder, yardımlarının kabulünü yüce Allah'tan dilerim." dedi.

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