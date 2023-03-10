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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye Güreş Federasyonu deprem bölgesindeki sporculara yardımda bulunuyor

AA

Türkiye Güreş Federasyonu deprem bölgesindeki sporculara yardımda bulunuyor

KASTAMONU (AA) - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, deprem bölgesinden kendilerine ulaşan tüm güreşçilere malzeme desteğinde bulunup yardımcı olmaya gayret gösterdiklerini belirtti.

Eroğlu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, Belediye Başkanı Galip Vidinlioğlu ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak'ı ziyaret etti.

Güreş Federasyonu Başkanı Eroğlu, ziyaretlerin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin bölgeyi önemli şekilde etkilediğini söyledi.

Adeta deprem değil, küçük kıyameti yaşadıklarını vurgulayan Eroğlu, "Kahramanmaraş'taki evimde ben de depremi yaşadım. Kahramanmaraş'ta Uluslararası 12 Şubat etkinlikleri vardı, kurtuluş günü etkinlikleri güreşle başlıyordu. Biz de oradaydık." dedi.

Depremde bazı sporcularının da hayatını kaybettiğine işaret eden Eroğlu, "Kahramanmaraş Belediyemizin sosyal tesisi vardı. Futbolcu ve güreşçi kardeşlerimizin kaldığı binaydı. 9 güreşçi, 5 de futbolcu kardeşimiz olmak üzere 14 sporcumuzu kaybettik. Yaralılarımız var ama hayati tehlikesi olan yok. Hayatta kalanlara sahip çıktık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızın mekanları cennet olsun. Yaralı kardeşlerimize şifa, yakınlarını kaybedenlere sabır diliyoruz." diye konuştu.

Depremin büyük bir afet olduğunun altını çizen Eroğlu, şöyle devam etti:

"Devletimiz, milletimiz el ele yaraları sarmaya devam ediyor. Devletimiz bütün gücüyle sahada. Güreş Federasyonu olarak Kahramanmaraş'taki TOHM merkezini Ankara Kızılcahamam'a taşıdık. İki gün önce oradaydık. Sporcularımızı ziyaret ederek malzeme yardımında bulunduk. Kahramanmaraş Spor Eğitim Merkezinden gelerek Ankara TEDAŞ Spor Kulübünde çalışmalarına devam eden güreşçi kardeşlerimizi ziyaret ederek hem malzeme yardımında bulunduk hem de moral verelim istedik. Bize ulaşan her güreşçi kardeşimize malzeme yardımında bulunmaya, onlara yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Yaralarımız sarmaya devam edeceğiz."

Eroğlu, bölgeye desteğin devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Hafta sonu Kahramanmaraş'taydım. Ailem, dostlarımız orada, kaybettiğimiz çok insan var. Bu şehirleri ayağa kaldırmak, oradaki insanlara moral vermek adına iki haftada bir gidip geliyorum. Buralar bizim yurdumuz, yaşamın normale dönmesi lazım. Türkiye'nin dört bir yanından deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza kucak açıldı. Devletimiz otellerini, sosyal tesislerini milletin emrine sundu. İnşallah tez zamanda yaralarımız sarılır." ifadelerini kullandı.


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