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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Tosya ilçesinde, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Tosya Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Abdullah Tok, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Programda, video gösterisi ve öğrenciler tarafından şiirler okunmasının ardından oratoryo gösterisi sahnelendi.

Ödül töreninin ardından program sona erdi.

Programa Kaymakam Suat Hatam, Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil, İlçe Emniyet Müdürü Selahattin Batman, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Zekeriya Özmen, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Mete Dikişci, CHP İlçe Başkanı Tuğçe Sayan Kefeli, MHP İlçe Başkanı Suat Bazlamaçcı, İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Kaan Erdem ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.





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