Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Uyuşturucu arama köpeği "Yekten"in de kullanıldığı operasyonda, E.K'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada, 166 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.K, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.





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