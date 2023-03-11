Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 50 zanlı yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 şüpheli gözaltına alındı.

İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Narkotik Şube Müdürlüğü ile İnebolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yaklaşık 4 ay devam eden çalışma sonucunda sabah erken saatlerde İnebolu ilçesinde 40, Kastamonu merkezde 17 adrese 426 personel 5 narkotik arama köpeğinin desteğiyle eş zamanlı "Yıldırım Operasyonu" düzenlendi.

Ev ve iş yerlerindeki aramalarda, farklı miktarlarda uyuşturucu ve suç unsuru malzemeler ele geçirildi.



Operasyonda, 50 şüpheli gözaltına alındı.







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