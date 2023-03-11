Kastamonu'da özel dizayn edilen iki otobüs, Hatay'da depremzedelerin hizmetine sunuldu

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Araç Belediyesi tarafından, içinde çay ocağı, tuvalet ve benzeri ihtiyaçların giderilebileceği, geri dönüşüm malzemelerinden özel dizayn edilen iki otobüs, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'da depremzedelerin hizmetine sunuldu.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşlar yardımlarını sürdürmeye devam ediyor.

Araç Belediyesi de Fındıklı ve Gölcük yaylalarında 27-29 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen kış festivalinde belediye personeli tarafından geri dönüşüm malzemeleri kullanılarak insanların ısınıp çay içebilecekleri, ihtiyaçlarını giderebilecekleri şekilde dizayn ettiği iki otobüsü, Hatay'daki depremzedeler için bölgeye gönderdi.

Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, gazetecilere, deprem bölgesindeki vatandaşlar için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Otobüsleri kendi imkanlarıyla tasarladıklarını belirten Sarıkaya, "Bir otobüsümüzün kadın ve erket tuvalet bölümleri bulunmaktadır. Aynı zamanda arka kısmında 2 tonluk su deposu oluşturduk. Diğer otobüsümüzde ise insanların oturup ısınabileceği bir yer ile aynı zamanda tezgah ve çay ocağı bulunuyor." dedi.

Yaraların birlikte sarılacağını dile getiren Sarıkaya, "Otobüslerimiz yaralar sarılana kadar depremzede vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.





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