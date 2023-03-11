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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

AA

Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hülya Bilmez'in (37) kullandığı 34 GZ 6084 plakalı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz (32) idaresindeki 37 LG 310 plakalı otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye (50) ve Sadriye Yılmaz (52), Arif (10) ve Mustafa Bilmez (8), Sadriye Deniz Şimşek (28), Huriye Şimşek (57) ile Nazmiye Erdem (56) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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