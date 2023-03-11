Kastamonu'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hülya Bilmez'in (37) kullandığı 34 GZ 6084 plakalı otomobil, Halil İbrahim Yılmaz (32) idaresindeki 37 LG 310 plakalı otomobille, Kastamonu-Taşköprü kara yolu Akdoğantekke köyü mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerin yanı sıra araçlarda bulunan Bedriye (50) ve Sadriye Yılmaz (52), Arif (10) ve Mustafa Bilmez (8), Sadriye Deniz Şimşek (28), Huriye Şimşek (57) ile Nazmiye Erdem (56) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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