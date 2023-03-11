Kastamonu'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İI Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından hakkında yakalama kararı olanlara yönelik çalışma yürütüldü.

Üç ayrı suçtan hakkında 8 yıl 2 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç, yakalandı. Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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