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KASTAMONU (AA) - Türkiye'nin kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı Kayak Merkezi, beklenen yağışı alamadığı için verimsiz bir sezon geçiriyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nda her yıl aralık ayının sonunda yapılan sezon açılışı, bu yıl karın yetersiz olması nedeniyle şubat ayında yapılabildi.

Sezonun devam ettiği kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreyi bulurken, geçtiğimiz yıllardaki hafta sonu yoğunluğu ise bu yıl yaşanmıyor.

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, kayak sezonunun kısa süreceğini söyledi.

Sezonun geç başladığına işaret eden Kızılarslan, "Bu yıl Ilgaz Dağı'mızda kar az oldu, pek fazla yağmadı. Ocak ayını karsız geçirdik. Şubat ayının başında yağdı. Bir ay kadar bir sezon oldu. Şu an sezonun bitmesine yaklaştık." dedi.

Merkezde ziyaretçi sayısının da az olduğunu dile getiren Kızılarslan, "Ziyaretçi sayısının az olmasında depremin de etkili olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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