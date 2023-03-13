Cide'de 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kutlandı

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KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla program düzenlendi.

Bayram Yusuf Aslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından Belediye Kültür Merkezi Salonu'nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, öğrencilerinin sunumlarının ardından türkü dinletisi ve tiyatro gösterisi yapıldı.

İstiklal Marşı'nı Güzel Okuma Yarışması'nda dereceye giren öğrencilere Cide Kaymakamı Tuncay Karataş tarafından hediye verildi.

Program "Haykırış" adlı oratoryo gösterisiyle sona erdi.

Programa, Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu, kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, davetliler ve öğrenciler katıldı.





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