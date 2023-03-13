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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köylülerden deprem bölgesine 25 ton odun yardımı

AA

Köylülerden deprem bölgesine 25 ton odun yardımı

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da köylülerden temin edilen 25 tonluk yakacak odun, kent merkezindeki bir yardım kuruluşuyla 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen bölgeye gönderildi.

Depremzedelerin ihtiyaçlarını gidermek için kurum, kuruluş ve vatandaşlar yardımlara devam ediyor.

Kastamonu'da ise köylerde yaşayan vatandaşlar "depremzedeler üşümesin" diye kestikleri odunları Kastamonu İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği iş birliğiyle Malatya'ya gönderdi.

Kastamonu İHH Başkanı Kadir Horuz, AA muhabirine, depremin ilk gününden bu yana bölgeye 7 milyon liralık yardım gönderdiklerini söyledi.

Bölgeye yapılacak her türlü yardımın çok önemli olduğuna dikkati çeken Horuz, "Kastamonu'nun birçok köyünde vatandaşlar odun kırıp istiflemişler. Bizler ile iletişim kurmalarının ardından biz de tır temin ederek, iş birliği içinde bölgeye 25 tonluk odunu gönderdik." dedi.

Horuz, yardımların devamlılığının çok önemli olduğunu dile getirerek, el birliğiyle zor günlerin aşılacağını kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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