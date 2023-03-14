Cide Kaymakamlığından depremzedeler yararına kermes

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'nun Cide ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşlara destek olmak için kermes düzenlendi.

Cide Spor Salonu'nda, Cide Kaymakamlığı tarafından düzenlenen kermese katılan Kaymakam Tuncay Karataş, kermesin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Karataş, depremin ilk gününden itibaren Cideli vatandaşların depremzedelere her türlü desteği verdiğini kaydetti.

Kermese Cide Belediye Başkan Vekili Ömer Yılmaz ile kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.