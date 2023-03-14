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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erkek Boks Milli Takımı'nın ikinci etap kampı Kastamonu'da başladı

AA

Erkek Boks Milli Takımı'nın ikinci etap kampı Kastamonu'da başladı

KASTAMONU (AA) - Erkek Boks Milli Takımı, Kastamonu'da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı.

Milli takım antrenörlerinden Tuncay Tavukçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Strandja Boks Turnuvası'nın ardından Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde kampa başladıklarını söyledi.

Turnuvada iki madalya kazandıklarını hatırlatan Tavukçu, önlerindeki önce mayıs ayında Dünya Şampiyonası, ardından haziranda yapılacak Avrupa Oyunları olduğuna işaret etti. Özellikle Avrupa Oyunları'nda olimpiyatlara vize almak için mücadele edeceklerini dile getiren Tavukçu, "Amacımız Avrupa Oyunları'nda alabileceğimiz en yüksek kalifikasyonu almak. 7 sıklette mücadele ediyoruz." dedi.

Kampa 12 sporcunun katıldığını aktaran Tavukçu, 30 Mart'ta Sırbistan'da düzenlenecek uluslararası turnuvaya da katılacaklarını ifade etti.

Tavukçu, kampın 27 Mart'ta sona ereceğini sözlerine ekledi.

Milli takım, ilk etap kampını da yine Kastamonu'da 18 Ocak-3 Şubat tarihlerinde gerçekleştirmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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