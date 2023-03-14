Taşköprü Belediye Başkanı Çatal, sağlık çalışanlarını ziyaret etti

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KASTAMONU (AA) - Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal, 14 Mart Tıp Bayramı dolasıyla sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

Çatal, ilçede bulunan sağlık ocakları, İlçe Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil İstasyonu ve Taşköprü Devlet Hastanesini ziyaret ederek, sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramlarını kutladı.

Çatal, Taşköprü Devlet Hastanesinde sağlık çalışanları ile birlikte pasta da kesti.

Çatal, AA muhabirine, sağlık çalışanlarının gece gündüz demeden çalıştığını vurgulayarak, "Sağlık çalışanları kutsal ve onurlu bir mesleği yerine getiriyor. Tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, kolaylıklar diliyorum." dedi.

Ziyaretlerde MHP Taşköprü İlçe Başkanı Rıdvan Uçar da bulundu.



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